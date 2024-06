Plus Bornich

Loreley-Winzer bringen Reben zum Beben: Techno-Event in Bornicher Weinbergen

Von Mira Zwick

i Inmitten der Bornicher Weinberge findet am Samstag Reben Beben statt, ein Tag voller elektrischer Beats und guter Weine. Foto: Swen Zimmermann

Leckerer Wein, gute Musik und eine einmalige Location mit sagenhafter Aussicht. Wenn dann noch gutes Wetter dazukommt – und die Prognosen sehen gar nicht schlecht aus –, steht einer erfolgreichen Premiere von Reben Beben am Samstag, 8. Juni, in den Bornicher Weinbergen nichts im Wege. Wir haben mit Thomas Bonn aus dem Orga-Team darüber gesprochen, was die Besucher bei dieser Veranstaltung erwartet.