Loreleystadt hält sich noch mal aus Rhein in Flammen raus – Stadtrat nimmt seine Arbeit auf

Die nächste Sitzung des Stadtrats in St. Goarshausen findet bereits am kommenden Montag, 19. August, statt und startet um 18 Uhr zuerst mit einem nicht öffentlichen Teil.

An diesem nehmen neben dem Stadtrat unter anderem auch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt sowie die Verbandsgemeinde Loreley teil, es geht um einen Grundstückstausch des Krangeländes in St. Goarshausen sowie des Rheinvorgeländes im Stadtteil Wellmich. Im Anschluss findet ab 19.30 Uhr der öffentliche Teil statt. Dann werden die Beschlüsse und Ergebnisse des nicht öffentlichen Teils bekannt gegeben. Weitere Themen sind die Beteiligung an dem Projekt „Rheinsteig erleben“, am BAT-Konzept sowie das Konzept zum Wasserrückhalt im Wald und die Einstufung der Bausubstanz im Zusammenhang mit einer Förderung für das Objekt in der Nastätter Straße 43 in St. Goarshausen. Die Wahl der Ausschussmitglieder muss auf eine zukünftige Ratssitzung verlegt werden, da dazu erst die angepasste Hauptsatzung beschlossen und veröffentlicht sein muss. Auftragsvergaben – soweit zur Sitzung vorliegend – sowie Mitteilungen und Anfragen runden die Tagesordnung ab. zwi