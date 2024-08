Lokal und lecker im Limeskastell: Genussmarkt lockt mit reichhaltigem Angebot

Anzeige

Am Tag des Marktes kann ab 7 Uhr aufgebaut werden, um 10.30 Uhr wird es wieder eine Ernte-Dank-Andacht geben. Bis dahin müssen alle Aufbauarbeiten abgeschlossen und die Kfz vom Marktplatz entfernt sein. Aussteller präsentieren viele an Rhein, Lahn und Limes mit Liebe hergestellte Lebens- und Genussmittel. Bereits jeweils mehr als 2000 Besucher haben die bisherigen Märkte erlebt.

Im und am Limeskastell in Pohl wird auch diesmal wieder eine Menge geboten. Obst, Gemüse und Feldfrüchte sind geerntet und bereits verarbeitet – der Genussmarkt „lokal & lecker“ bietet am zweiten Oktoberwochenende also eine gute Gelegenheit, die Ergebnisse zu präsentieren. Durch den familiären Charakter eignet sich der Genussmarkt als schöner Treffpunkt, um sich mit Freunden und Bekannten zu treffen und gemeinsam zu genießen.

Zu entdecken und zu probieren gibt es unter anderem Säfte, kalt gepresste Öle, Brände, Liköre, Gin, Erdbeersecco, Bierspezialitäten, Pralinen, Gebäck, Honig, Bienenprodukte, Delikatessen aus Wild, Wurst aus Fleisch, Limesbrot und Limeswurst.

Vor einem Jahr hatte Landrat Jörg Denninghoff „lokal und lecker“ mit seinen Angeboten als „gut für Leib und Seele“ erklärt. Die Direktvermarkter wurden als wichtiger Standortfaktor für den Rhein-Lahn-Kreis von Tanja Steeg, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft (WfG) Rhein-Lahn, gelobt. Rewe-Kaufmann Ulrich Pebler aus Nassau hatten den Markt vor neun Jahren initiiert und Kooperationspartner mit ins Boot geholt. Die Rechnung für Standgebühr, Strom, Wasser, Werbung, Konzession, erhalten die Teilnehmer über die VG Bad Ems-Nassau. Die Teilnahmegebühr bleibt bei 100 Euro, zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer. red

Zur Anmeldung wird um eine Mail an nikolas.heine@limeskastell-pohl.de bis spätestens zum Sonntag, 15. September, gebeten.