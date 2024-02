Limburg-Weilburg: Stadt und Landkreis geben mehr Geld für Kreismusikschule

Im Jubiläumsjahr steht für die vor 50 Jahren gegründete Kreismusikschule (KMS) Limburg ein Wechsel an der Spitze an: Sowohl die Musikschulleitung als auch deren Stellvertretung sind noch bis Ende April im Internet ausgeschrieben mit einem gewünschten Stellenantritt zum 1. August und einer Einarbeitungszeit bis Anfang nächsten Jahres, dann wollen Peter Schreiber (bereits seit 1991 Leiter der KMS) und Andrea Heibel (seit 2002 stellvertretende Leiterin) in den Ruhestand gehen.