Plus Limburg

Limburger Dompfarrei verabschiedet Karl Wagner: Mit ihm geht eine Ära zu Ende

Von Dieter Fluck

i Der frühere Limburger Dompfarrer und emeritierte Domkapitular Karl Wagner (links) wurde vom Priesterlichen Leiter der Pfarrei Heilige Katharina Kasper, Gereon Rehberg, für seinen langjährigen Dienst gewürdigt und mit einer Orchidee verabschiedet. Foto: Dieter Fluck

Am Dom geht eine Ära zu Ende. Der dort im Ruhestand lebende Domkapitular und frühere Limburger Dompfarrer Karl Wagner wurde am Sonntag in einem Festgottesdienst aus Anlass des 789. Weihetages der heutigen Bischofskirche verabschiedet.