Plus Limburg

Limburger Dom wird per Drohne vermessen: Wie groß sind die Schäden?

Von Andreas Egenolf

i Die grünen Sicherungsnetze werden für die anstehende Vermessung abgehängt und sollen später durch farblich passendere ersetzt werden. Foto: Andreas Egenolf

Der Limburger Dom braucht in Teilen dringend eine Sanierung: Das dürfte seit dem Frühjahr fast jedem klar sein, der die weithin sichtbaren grünen Sicherungsnetze an der Fassade der Bischofskirche des Bistums sieht. Nachdem jahrelang nichts sichtbar passiert ist, nimmt die geplante Sanierung nunmehr aber zusehends an Fahrt auf.