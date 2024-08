Plus Limburg

Limburg schafft neues Blitzerfahrzeug an: Tempokontrolle noch flexibler

i Die Überwachung des Verkehrs mit einem mobilen Gerät ist Teil der Kontrolle. Mit einem neuen Fahrzeug und neuer Technik wird die mobile Kontrolle deutlich flexibler. Foto: Stadt Limburg/Johannes Laubach

Wer in Limburg bisher einen unauffällig abgestellten Caddy am Straßenrand bemerkte, war vorgewarnt, denn ein solches Fahrzeug nutzt die Stadtpolizei für ihre mobile Geschwindigkeitskontrolle. Die Teilnehmenden am Straßenverkehr werden sich an ein neues Fahrzeug gewöhnen müssen, das zudem noch mit besserer Technik ausgestattet sein wird, teilt die Stadt Limburg mit.