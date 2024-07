Plus Limburg Limburg lädt zu Weintagen: Rheingauer Winzer schenken ihren Gästen ein Von Stefan Dickmann i Rheingauer Winzer schenken ihren Gästen ein Foto: Dickmann Zum 35. Mal laden die Rheingauer Winzer zu ihrem Weinfest nach Limburg ein. Es ist nach Angaben der Stadt Limburg das größte Weinfest der Winzer abseits des Rheingaus. Lesezeit: 2 Minuten

Von Donnerstag bis Sonntag, 25. bis 28. Juli, schenken sie in der Innenstadt ihren Gästen ein. Mehr als 20 Winzerbetriebe bieten gut 350 verschiedene Weine und Sektsorten an. Der Neumarkt war zwar in den vergangenen Wochen zumindest einseitig Baustelle, doch für die Rheingauer Weintage ruhen die Arbeiten, und der Platz ...