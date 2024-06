Plus Limburg

Limburg in Partylaune: Altstadtfest präsentiert sich in neuem Gewand

i Blicken gemeinsam hoffnungsvoll auf ein „heißes“ Altstadtfest-Wochenende: die Sponsoren mit Bürgermeister Marius Hahn, Hilmar von Schenck und Organisator Martin Horne. Foto: Stadt Limburg/Sabine Weilemann

Das 50. Altstadtfest steht bevor – in diesem Jahr im neuen Gewand und erstmals mit einem Chillout-Park am Dom-Plateau. Die Stadt Limburg fungiert zum ersten Mal als Veranstalter und hatte daher die Organisation des traditionsreichen Festes ausgeschrieben. Am Freitag, 28. Juni, geht es los mit dem Altstadtfest-Wochenende.