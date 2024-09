Plus Limburg Limburg: Foyer Pallotti ist die Anlaufstelle zum Kloster Von Dieter Fluck i Die Buchhandlung im Pallotti-Foyer ist weit mehr als ein Laden für religiösen Bedarf. Das Büchereiteam um (von links) Brigitte Arthen, Helena Wagner und Diana Hilf ist auch persönliche Ansprechstation für die Besucher. Foto: Dieter Fluck Die Pallottiner sind eine Institution in Limburg. Lesezeit: 3 Minuten

Mitte August 1892 eröffneten sie im Walderdorffer Hof, einem ehemaligen Adelssitz in der Altstadt, ihre erste Niederlassung in Deutschland. Nur vier Jahre später entstand das große Missionshaus in der Südstadt, 1927 wurde die Pallottinerkirche geweiht. Wie viele andere Orden leidet die Gesellschaft des katholischen Apostolates hierzulande an mangelndem Nachwuchs. Was ...