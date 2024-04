Plus Rhein-Lahn Lebenshilfe Rhein-Lahn: Prozess gegen Geschäftsführer beginnt am 13. Mai i Auch der integrative Kindergarten in Singhofen gehörte zur Lebenshilfe Rhein-Lahn. Jetzt beginnt der Prozess gegen den Ex-Geschäftsführer der gemeinnützigen Einrichtung. Foto: Bernd-Christoph Matern Die 15. Strafkammer des Koblenzer Landgerichts wird am Montag, 13. Mai, 9 Uhr, das Strafverfahren gegen Martin M. eröffnen. Es handelt sich dabei um den früheren Geschäftsführer der Lebenshilfe Rhein-Lahn gGmbH. Lesezeit: 1 Minute

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten als Verantwortlichem der mittlerweile insolventen gemeinnützigen Einrichtung im Rhein-Lahn-Kreis zur Last, in der Zeit von Februar 2020 bis Dezember 2021 in insgesamt 251 Fällen Untreue in einem besonders schweren Fall begangen zu haben, indem er unberechtigt auf Kosten der Einrichtung private Anschaffungen – insbesondere von ...