Lebendiges Zentrum Diez: Wie wollen die Bürger ihre Stadt gestalten?

Von Thorsten Kunz

i Rege Teilnahme in der Sporthalle: Auf einer auf dem Tisch ausgebreiteten Luftaufnahme von Diez konnten die interessierten Besucher die Stärken und Schwächen der Grafenstadt markieren und Entwicklungspotenziale auflisten. Foto: Thorsten Kunz

„Ich bin begeistert vom Interesse der Diezer an der Weiterentwicklung ihrer Stadt“, begrüßte Bürgermeisterin Annette Wick die rund 80 Gäste, die zur Auftaktveranstaltung „Lebendiges Zentrum Diez“ in der Turnhalle am Wirt in Freiendiez erschienen waren.