Plus Diez/Limburg-Staffel Langjährige Diezer Mitarbeiterin verstorben: Trauer um Wilma Rücker Unsere Redaktion beklagt den Tod unserer Mitarbeiterin Wilma Rücker. Vor mehr als 20 Jahren kam sie erstmals in die Diezer Redaktion und präsentierte eine Mappe mit Kunstwerken und den Vorschlag, einen Artikel darüber zu schreiben. Von Andreas Galonska

Aus einem Beitrag wurden schließlich mehr als 150 Texte über Künstler aus dem Rhein-Lahn-Kreis und eine Reihe, die später in loser Folge fortgesetzt wurde. Mit viel Fachkenntnis und großem Interesse an den Kunstschaffenden an Rhein und Lahn hat Wilma Rücker lesenswerte Beiträge geliefert, die auch über den Kreis der Kunstinteressierten ...