Plus Miehlen

Lange Ferien nach 34 Jahren Schule in Miehlen: Susanne Heck-Hofmann geht in den Ruhestand

Von Thorsten Stötzer

i Susanne Heck-Hofmann nimmt Abschied von der Mühlbach-Schule. Foto: Thorsten Stötzer

E-Mails und Smartphones waren noch unbekannt, als Susanne Heck-Hofmann 1990 die Nachricht erhielt, dass sie eine Stelle an der Mühlbach-Schule in Miehlen erhalten habe. Ihr Vater informierte sie auf dem Flughafen, als sie gerade von einem Kuba-Urlaub heimgekehrt war. Nun endet ihre Laufbahn als Lehrerin und zwar in der Funktion als Schulleiterin.