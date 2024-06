Plus Diez

Lang erwartet: Diezer Baggersee öffnet seine Tore

Von Johannes Koenig

i Andreas Gravelius (links) und Gerald Schmidt freuen sich auf den Saisonbeginn. Foto: Johannes Koenig

Die Vorfreude ist Andreas Gravelius förmlich anzusehen: Nachdem die vergangene Saison am Diezer Baggersee wegen des Auftretens der Burgunderblutalge bereits Anfang September endete, sieht das Wasser nun wieder kristallklar aus. „Fast Fachinger Mineralwasserqualität“, scherzt Gravelius, der bereits seit 2003 zusammen mit seinen Mitarbeitern die Badesaison am Baggersee betreut. Los geht es nun am heutigen Samstag.