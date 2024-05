Plus Limburg-Weilburg Land unter im Kreis Limburg-Weilburg: Unwetter sorgt für mehr als 300 Einsätze i Teile des Landkreises Limburg-Weilburg waren vom Unwetter am Donnerstagabend extrem betroffen. Schnell standen die Straßen in Eschhofen-Mühlen unter Wasser. Fotos: Feuerwehr Limburg/Bernhard Wagner Foto: Feuerwehr Am Donnerstagabend sind mehrere Gewitter- und Regenzellen über den gesamten Landkreis Limburg-Weilburg gezogen. Wie Kreisbrandinspektor Frederik Stahl am Freitag mitteilte, mussten die Einsatzkräfte mehr als 300 Mal ausrücken, 1050 Menschen waren ehrenamtlich im Einsatz. Lesezeit: 4 Minuten

Auch in den Mittagsstunden des Freitags waren die Kameradinnen und Kameraden noch beschäftigt. Besonders stark betroffen waren Brechen, Stadtteile von Limburg und Bad Camberg. In Bad Camberg, Brechen und Limburg gab es nach Auskunft des Kreisbrandinspektors vor allem Einsätze aufgrund von vollgelaufenen Kellern oder Abgängen von Schlamm und Geröll. In Niederselters ...