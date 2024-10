Plus Region/Allendorf

Land und Region stellen sich auf den Wolf ein: Auch heimischer Schäfer berichtet von Rissen

i Der Wolf wird auch im Rhein-Lahn-Kreis regelmäßig gesichtet. Im Vergleich zu Ost- und Norddeutschland ist die Verbreitung in Rheinland-Pfalz aber noch überschaubar. Über die Gründe gibt es aktuell nur Mutmaßungen. Symbolbild: Christian Charisius/dpa Foto: Christian Charisius/dpa

Die Ansage war eindeutig: „Fakten statt Meinungsmache“ lautete das Motto des von der SPD Allendorf organisierten Informationsabends. Über den Stand der Wolfspopulation sprach dort der Biologe Peter Sound vom rheinland-pfälzischen Umweltministerium. Ein Vortrag, der an dem Abend vor „vollem Haus“ stattfand, so groß war das Interesse der Bevölkerung an dem Thema.