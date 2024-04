Plus Kaub

Land hilft finanziell: Kaub ist auf einen Schlag 1 Million Schulden los

i Die Finanzsituation der Stadt war in der jüngsten Stadtratssitzung in Kaub beherrschendes Thema. Foto: dpa/Tom Frey

Auch die Stadt Kaub ist verschuldet, hat Probleme, ihren Haushalt für die Jahre 2024 und 25 auszugleichen. Insofern kommt das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ der Landesregierung gerade recht, um zumindest bei den kurzfristigen Liquiditätskrediten etwas Licht am Ende des Tunnels zu sehen. In seiner jüngsten Sitzung sprach sich der Stadtrat einstimmig für die Teilnahme an dem Programm aus. Damit wird das Land den Kaubern auf einen Schlag etwas mehr als 1 Million Euro Schulden abnehmen.