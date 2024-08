Plus Lahnstein Land hilft bei Entschuldung: 10,7 Millionen Euro für Lahnstein Von Tobias Lui i Staatssekretärin Schneider übergab den Bescheid aus dem Programm an OB Siefert. Das Foto zeigt (von links): Sachgebietsleiterin Finanzen, Kirsten Schmidt, MdL Roger Lewentz, Staatssekretärin Simone Schneider, OB Lennart Siefert und Büroleiter Bernd Schemmer. Foto: Stadtverwaltung/Schmidt Im April dieses Jahres hatte der Stadtrat eistimmig beschlossen, dass Lahnstein sich am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen“ beteiligt, welches die Landesregierung aufgelegt hatte. Nun war Staatssekretärin Simone Schneider zu Gast im Rathaus und übergab den entsprechenden Förderbescheid an Oberbürgermeister Lennart Siefert. Lesezeit: 2 Minuten

Die Kritik der Kommunen an der mangelnden Finanzausstattung ist seit Jahren deutlich zu vernehmen, auch im Lahnsteiner Stadtrat gab es immer heftige Vorwürfe in Richtung Landesregierung. Im Frühjahr nun gab es mal gute Nachrichten vom Land: Denn dieses legte ein Entschuldungsprogramm auf, mit dem allein in Lahnstein knapp 10,7 der ...