Plus Lahnstein Lahnufer und Bahnhof: Lahnsteiner Stadtrat beauftragt Planungen – Viele Themen beackert Von Tobias Lui i Für die Buga soll unter anderem das Lahnufer ausgebaut werden. In der jüngsten Stadtratssitzung wurden die Planungsarbeiten dazu vergeben. Foto: Tobias Lui Einen bunten Reigen an Themen standen auf der Tagesordnung der jüngsten Stadtratssitzung in Lahnstein. Von einer Beteiligung an einer „Rhein in Flammen GmbH“ über die Einrichtung einer Zentralren Bußgeldstelle, Kommunale Wärmeplanung, den Bau von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden bis hin zur Vergabe von Planungsarbeiten zur Gestaltung des Lahnufers und Bahnhofsvorplatzes wurde einiges besprochen und entschieden. Lesezeit: 3 Minuten

Rhein in Flammen in der Region wird künftig von einer „Rhein in Flammen GmbH“ organisiert, an der auch die Stadt Lahnstein beteiligt ist – und die ihren Sitz am Rhein-Lahn-Eck haben wird. Der Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem entsprechenden Gesellschaftsvertrag zu. Zentrale Bußgeldstelle soll Einsparmöglichkeiten schaffen Neben der Zusammenarbeit bei ...