Plus Lahnstein Lahnsteiner Stadtrat: Ausschüsse gewählt, auch Verkehrsführung ein Thema Von Tobias Lui i Eine der Fragen für die Zeit nach der Brückensperrung: Bleibt die umgedrehte Fahrtrichtung der Adolfstraße auch in Zukunft bestehen? Foto: Tobias Lui Die politischen Gremien in Lahnstein stehen: Bis auf den Schulträgerausschuss hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Ausschussbesetzungen festgelegt. Wegen der Ferien wird diese Wahl nachgeholt. Auch die Brückensperrung war Thema dieser Sitzung des noch jungen Lahnsteiner Rates: CDU und Unabhängige Liste (ULL) hatten die Verwaltung um Auskünfte über die Verkehrsführung nach Beendigung der Brückensperrung gebeten. Lesezeit: 2 Minuten

Es es guter Brauch, dass die Vorschläge der Fraktionen für die Besetzung der Fachbereichsausschüsse, also jene Gremien, die die Ratsarbeit vorbereiten, von allen im Rat en bloc abgenickt werden. An dieser Tradition änderte sich auch in der neuen Legislatur nichts, die 15er-Ausschüsse (darauf hatte sich eine Ratsmehrheit geeinigt) können ihre ...