Lahnsteiner leitete größte Sparte von Weltkonzern: Franz Lübbers geht 2025 in Ruhestand

Zum 1. Juli 2025 geht Franz Lübbers, CEO von Röchling Industrial und Mitglied des Vorstands der Röchling-Gruppe, in den Ruhestand. Der Lahnsteiner ist seit über 50 Jahren in der Firma.

Mehr als 50 Jahre hält Lübbers dem Unternehmen die Treue, bereits sein Vater war für Röchling Industrial tätig. Seit dem Jahr 2017 gehört er dem Gruppenvorstand an. Sein Amt übernimmt zum 1. Juli 2025 der bisherige CEO von Röchling Automotive und Sprecher des Vorstands der Röchling-Gruppe, Raphael Wolfram. Er war im Jahr 2019 als Automotive-Finanzvorstand ins Unternehmen eingetreten. Zum 1. Januar 2022 wurde er zum CEO des umsatzstärksten Unternehmensbereichs und in den Vorstand der Röchling-Gruppe berufen, dessen Sprecher er wenige Monate später wurde und auch weiterhin bleibt.

Viel Lob für den Bald-Ruheständler

„Franz Lübbers hat in den vergangenen Jahren die Erfolgsgeschichte von Röchling Industrial fortgeschrieben und dabei in den Jahren 2021 und 2022 trotz der herausfordernden wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen neue Ergebnis- und Umsatzrekorde für den Unternehmensbereich erzielt“, lobt Johannes Freiherr von Salmuth, Vorsitzender der Aufsichtsgremien der Röchling SE & Co. KG, der Führungsgesellschaft der Röchling-Gruppe. Der Adelige ist in sechster Generation direkter Nachfahre des Firmengründers Friedrich Ludwig Röchling.

350 Mitarbeiter bei Röchling Lahnstein

Unter Franz Lübbers wuchs der Umsatz des Unternehmensbereichs Industrial von 737 Millionen Euro im Jahr 2017 auf mehr als 1,2 Milliarden im Jahr 2023. Die Anzahl der Beschäftigten stieg im gleichen Zeitraum von 3511 auf 4515 – rund 350 davon arbeiten in dem traditonsreichen Werk in Niederlahnstein. „Röchling Industrial ist der profitabelste Unternehmensbereich innerhalb der Gruppe und damit das Rückgrat unseres Unternehmens, lobt von Salmuth.

Raphael Wolfram (rechts) wird zum 1. Juli 2025 zum CEO von Röchling Industrial berufen. Raphael Wolfram folgt als CEO von Röchling Automotive. Foto: Röchling

Aufgrund des personellen Wechsels bekommt Röchling Automotive in Martin Schüler zum 1. Februar 2025 einen neuen CEO. Schon zum 1. November diesen Jahres wird dieser in den Vorstand von Röchling Automotive und in den Vorstand der Röchling-Gruppe berufen. red, tl