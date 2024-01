Dienstag, 2. Januar, der erste Werktag des neuen Jahres und der erste Tag der Sperrung der Lahnhochbrücke B 42. Alles ruhig. Der Verkehr fließt. So stellt sich die Situation am frühen Morgen gegen 7 Uhr dar. Was bringt der Tag für die Verkehrssituation in Lahnstein?