„Lahneck boys and girls“ waren der Ursprung der Lehner Musikszene

i Stolze Caterina-Valente-Fans (vorn von links): Gerd Labonte und Ottmar Gies. Dahinter die Ehefrauen (von links) Renate Gies und Elsbeth Labonte. Labonte zeigt eines seiner Alben, hier die Seite mit dem Foto, wo er mit Catarina r Valente zu sehen ist – mit Autogramm „Für Gerd herzlichst Caterina Valente“. Fotos: Bernd Geil Foto: geil

Der Tod von Caterina Valente löst auch am Rhein-Lahn-Eck Betroffenheit aus. Die 1931 in Paris geborene deutsch-italienische Sängerin, Tänzerin, Gitarristin, Schauspielerin und Entertainerin wurde Anfang der 1950er-Jahre durch den Rundfunk rasch bekannt und war bei der Jugend äußerst beliebt. Auch in Lahnstein.