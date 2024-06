Plus Loreley

Lärmschutzsanierung am Mittelrhein: Züge fallen aus

i Zwischen der Loreley und Oberlahnstein ist die Zugstrecke aktuell einseitig gesperrt. Viele Pendler und Schüler sind betroffen. Foto: Thilo Zwick

„Mehr Lärmschutz, mehr Lebensqualität!“: Unter diesem Motto führt die Bahn am Mittelrhein aufwendige Lärmschutzmaßnahmen durch. Drei Zeitkorridore in diesem Jahr hat man für diese Arbeiten ausgewählt, am Freitag vergangener Woche startete Phase zwei: Auf eine Strecke von 3,3 Kilometern werden Schallschutzwände installiert. Dafür ist eine halbseitige Streckensperrung im Abschnitt zwischen der Loreley und Oberlahnstein notwendig.