Plus Mittelrhein

Lärm am Mittelrhein: Bahn lehnt Vorschläge der Bürgerinitiative ab

i Lärm: Bahn lehnt Vorschläge der Bürgerinitiative ab Foto: Willi Pusch

Erst bietet die Deutsche Bahn der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn an, eine Liste mit Vorschlägen für Verbesserungen im Mittelrheintal zu prüfen. Dann aber werden diese Vorschläge der Bürgerinitiative (BI) von Klaus Vornhusen, Konzernbevollmächtigter für Rheinland-Pfalz und das Saarland der DB InfraGo, in einem Schreiben an den BI-Vorsitzenden Willi Pusch aus Kostengründen abgelehnt.