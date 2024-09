Plus Nastätten „Kunst trifft Handwerk“ in Nastätten: Viele Facetten zum Funkeln gebracht Von Ulrike Bletzer i Ursula Näther, Initiatorin der Ausstellung, präsentierte ihre „Luftfische“ aus Keramik. Foto: Ulrike Bletzer „Beim ersten Mal waren wir gerade mal zu zehnt“, blickt die Keramikerin Petra Ludwig auf die naturgemäß eher bescheidenen Anfänge der Ausstellung „Kunst trifft Handwerk“ im Jahr 2020 zurück. Bei der fünften Runde von „Kunst trifft Handwerk“ im Nastätter Bauhof sieht die Sache schon ganz anders aus. Lesezeit: 4 Minuten

Insgesamt 32 Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Couleur sind es, die hier, wo einst ein Autohaus seine PS-starken Karossen präsentierte, ihre Werke in Szene setzen. „Ich freue mich, dass wir einen Raum geschaffen haben, in dem so viele Menschen ihre Kunst zeigen und in schwierigen Zeiten einander begegnen können“, sagt Ursula ...