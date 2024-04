Plus Lahnstein

Kulturfest rückt näher: Wieder viel Frauenpower bei Lahneck Live

i Am Freitag steht eine Frau auf der Parkbühne: Serpentin ist eine wahre Ausnahmekünstlerin, die mit ihrem einzigartigen Indie-Elektrosound Genregrenzen sprengt. Eine markante, intensive Stimme, gepaart mit einem Songwriting, das einnimmt und nicht mehr loslässt. Foto: Viona Kutscher

Was gemeinhin als Frauenpower bezeichnet wird, ist bei Lahneck Live seit Jahren Normalität: Das sparten- und generationenübergreifende Kulturfest in den Rheinanlagen von Oberlahnstein achtet seit vielen Jahren auf eine gewisse Ausgewogenheit bei den vielen Künstlern, die gebucht werden. Und so findet sich im Line-up von Lahneck Live Numero 35 von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Mai, reichlich Frauenpower.