Kürbisse und Bienen über Nastätten: Drohnenshow begeistert das Publikum auf der Kerb

Von Bernd-Christoph Matern

i Vielerorts eine Alternative zum klassischen Feuerwerk, in Nastätten eine zusätzliche Attraktion im Rahmen der beliebten Oktoberkerb: Die Drohnenshow zog bereits zum zweiten Mal alle Blicke auf sich und stellte sich wieder als voller Erfolg für die Bienenstadt heraus. Foto: Bernd-Christoph Matern

„Das war mal was anderes“, schwärmt einer der Tausenden Zuschauer, die sich beim Oktobermarkt in Nastätten die Drohnenshow am Freitagabend nicht entgehen ließen. Was die Marktorganisatoren vieler Kommunen im Rhein-Lahn-Kreis hin und wieder angedacht haben – in Nastätten wurde es schon zum zweiten Mal in die Tat umgesetzt und sorgte für viele Schaulustige.