Plus Limburg

Kritische Fragen werden lauter: Steht THM-Standort in Limburg auf der Kippe?

Von Stefan Dickmann

i „Studium Plus“ heißt das Angebot der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). Die Außenstelle befindet sich in der Werkstadt. Im Hintergrund ist der Bahnhofsplatz zu sehen. Foto: Stefan Dickmann

Die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) mit Hauptsitz in Wetzlar bietet duale Studiengänge an und hat seit dem Jahr 2016 auch eine Außenstelle in Limburg. Die hohen Erwartungen haben sich bislang nicht erfüllt: Seit Gründung der Limburger Außenstelle vor siebeneinhalb Jahren sind es nur 53 Absolventen insgesamt, die hier ihren Studienabschluss gemacht haben. Aktuell sind 20 Studenten eingeschrieben.