Kreismeisterschaften im Mädchenfußball der Grundschulen: Esterauschule Holzappel holt den Titel

Die Turnierleitung wurde von vier Schülern aus der vierten Klasse übernommen. Schiedsrichter waren die erfahrenen „Hasen“ Michael Vogt und Ingo Bück. Gespielt wurde auf einem Kunstrasen-Kleinfeld mit Bande im Sportpark in Niederneisen. Es gab zwei Gruppen, von denen jeweils die beiden besten Teams ins Halbfinale einzogen. Im ersten Halbfinale gewann Holzappel gegen Niederneisen 1 mit 2:0, im zweiten Halbfinale gewann die Karl-von-Ibell-Schule Diez 1 ebenfalls 2:0 gegen die Goethe-Schule Lahnstein 1.

Nach packenden, spannenden und vor allem fairen Spielen konnte sich im Finale Holzappel gegen das Team 1 von der Karl-von-Ibell-Schule Diez mit 3:1 durchsetzen. In Sachen Fairness könnten sich viele Profis ein Beispiel an den jungen Fußballerinnen nehmen. Das berichtet Michael Kohlhaas, Berater für Schulsport für die Grundschulen im Rhein-Lahn-Kreis, in einem Pressebericht. Eine Situation war besonders bezeichnend: Bei einem strammen Schuss auf das Tor traf Lea aus Lahnstein versehentlich eine Gegenspielerin am Bauch. Der Ball rollte danach ins Tor. Anstatt ihr Tor zu bejubeln, ging Lea sofort zur Gegenspielerin und schaute, ob es ihr gut geht. Es war zum Glück keine Verletzung. Auch das gesamte Turnier ging ohne Blessuren über die Bühne.

Vor der Siegerehrung trat noch die Cheerleading-AG aus Niederneisen mit einer spektakulären Choreografie auf. Die Siegerehrung wurde von Marco Streubel und Michael Kohlhaas durchgeführt. Alle Kinder und alle Schulen erhielten eine Urkunde. Dem erst-, zweit- und drittplatzierten Team überreichte Werner Sloykowski (Referent für Frauen- und Mädchenfußball beim Fußballverband Rheinland) jeweils einen vom Verband gespendeten Fußball. Die siegreichen Mädchen aus Holzappel bekamen eine Medaille und natürlich den Wanderpokal. „Ein großes Dankeschön an alle, die bei der Vorbereitung und Durchführung dieses Turniers mitgewirkt haben“, so abschließend im Pressebericht.