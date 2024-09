Plus Rhein-Lahn

Kreisausschuss geschlossen für Straßenbau: Neue Lahnbrücke Balduinstein größter Batzen

i Ob die K 31 zwischen Diez und Fachingen im kommenden Jahr angepackt wird, hängt davon ab, ob sich der Kreis und die Kommunen auf eine Abstufung der Kreis- zur Gemeindestraße einigen. Foto: Hans Georg Egenolf

Zustimmung von allen anwesenden Mitgliedern des Kreisausschusses erhielt am Montag das Straßenbauprogramm des Landkreises für das kommende Jahr. Größtes und teuerstes Projekt bleibt nach den Worten von Benedikt Bauch, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez, der Neubau der Lahnbrücke in Balduinstein (K 25). Hier werden zurzeit die Pfeiler im Fluss hergestellt.