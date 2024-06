Plus Lahnstein

Korrektur des Wahlergebnisses: CDU Lahnstein freut sich über elf Ratssitze

i Noch einmal zählen? Nach den Turbulenzen rund um Softwareprobleme drängen FBL und Grüne darauf. Foto: T. Lui

Das Wahlergebnis der Stadtratswahlen in Lahnstein ist ein anderes, als es am Montagabend verkündet wurde: Als Grund nennt der Wahlleiter der Stadt, Oberbürgermeister Lennart Siefert, Fehler in der Software. Demnach hat das System die korrekt gezählten und eingegebenen Stimmen nicht richtig verarbeitet. Diese Fehler sind nun behoben – und es ergibt sich ein anderes Bild im künftigen Stadtrat.