Konzept für Altstadtfest kam zu spät: So hätte der Limburger Altstadtkreis gefeiert

Unternehmer setzte sich vergeblich für den Altstadtkreis ein

Ein Mann, der sich in den vergangenen Tagen sehr dafür eingesetzt hat, dass das Altstadtfest in den Händen des Altstadtkreises bleibt, ist Klaus Rohletter. Dem Bauunternehmer gehört das Dom-Hotel in der Altstadt, er wird im Konzept als Mitglied des Projektteams gelistet. Im Ausschuss für Innenstadtentwicklung ergriff er mehrfach das Wort und sorgte vor allem mit einer Aussage für erstaunte Gesichter bei Bürgermeister Marius Hahn und Fraktionschef Peter Rompf (beide SPD): „Wir wollen das Gespräch mit dem neuen Veranstalter führen“, sagte Rohletter mit der Betonung auf „wir“, nachdem Hahn bekannt gegeben hatte, welche Agentur das nächste Altstadtfest organisiert.