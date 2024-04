Plus Limburg Kontrolle auf A3 bei Limburg: Zoll stellt 15 000 Schmuggel-Zigaretten sicher i Zigarettenschmuggler sind Zollfahndern auf der A 3 bei Limburg ins Netz gegangen. Foto: Symbolbild Friso Gentsch/dpa Das Hauptzollamt Gießen hat bei Limburg die Pläne von ukrainischen Zigarettenschmugglern durchkreuzt. Ein Duo aus der Ukraine war den Zollbeamten dabei auf der Autobahn 3 bei der Domstadt aufgefallen. Lesezeit: 1 Minute

Wie es in einer Mitteilung des Hauptzollamtes heißt, kontrollierten Bedienstete der Kontrolleinheit Verkehrswege bei Limburg auf der A 3 einen ukrainischen Kleintransporter – und wurden hier prompt fündig. Rund 15.000 Zigaretten der Marke Winston mit ukrainischen Steuerzeichen kamen bei der Kontrolle in dem Fahrzeug zum Vorschein. Auf der Ladefläche in einem ...