Konstituierende Sitzung in Dörnberg: Ortsspitze ist nun komplett

Von Willi Schmiedel

i Der Dörnberger Gemeinderat (vorn, von links): Thomas Oberbauer (Erster Beigeordneter), Ortsbürgermeister Heiko Hofmann und Nico Wenig (Zweiter Beigeordneter). Hinten, von links: Frank Adami, Marc-André Lotz, Birgit Walter, Julia Czapla, Achim Hochkamer und Jürgen Landau. Foto: Willi Schmiedel

Nach seiner überzeugenden Bestätigung bei den Kommunalwahlen am 9. Juni wurde Heiko Hofmann in der konstituierenden Ratssitzung für weitere fünf Jahre zum Ortsbürgermeister der Esteraugemeinde Dörnberg ernannt. Ihm zur Seite stehen Thomas Oberbauer in der Funktion des Ersten Beigeordneten und stellvertretenden Ortschefs sowie Nico Wenig als Zweiter Beigeordneter.