Konstituierende Sitzung des Rates: Wer wird Beigeordneter in der VG Aar-Einrich?

i Über die Besetzung des Verbandsgemeinderats Aar-Einrich wurde beim Votum am 9. Juni entschieden. Nun entscheidet der Verbandsgemeinderat über die Besetzung der Beigeordnetenposten. Foto: Uli Pohl (Archiv)

Die Freie Wählergruppe (FWG) ging als klarer Gewinner der Wahlen zum Rag der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich am 9. Juni hervor. Sie kam auf 38,3 Prozent der Stimmen, ein Plus von 10,5 Prozentpunkten. Somit kann sie in der konstituierenden Sitzung einen möglichen Kandidaten für das Amt des Ersten Beigeordneten vorschlagen.