Kommunalwahl in Nastätten: 17-Jährige wählt und hilft zum ersten Mal Von Marta Fröhlich i Stolze Erstwählerin und Wahlhelferin: Sara Shehim (vorn, links) nimmt am Projekt der Schülerwahlhelfer in der VG Nastätten teil. Sie zählt im zwölfköpfigen Team von Wahlvorständin Anke Sorg (hinten links) im Wahllokal des Nastätter Bürgerhauses die abgegebenen Stimmen aus. Foto: Marta Fröhlich Ziemlich aufgeregt ist Sara Shehim, als sie von der Aufgabe erzählt, die ihr bevorsteht. Sie ist eine von insgesamt 25 Schülerwahlhelfern in der Verbandsgemeinde Nastätten, die bei der Europa- und Kommunalwahl beim Auszählen und Erfassen der Stimmen helfen. Die 17-Jährige hat sich auf den Aufruf von VG-Bürgermeister Jens Güllering gemeldet, die „Mutter aller Wahlen" auf besondere Art hautnah zu erleben.

Sara ist Schülerin der 10. Klasse an der Nicolaus-August-Otto-Schule in Nastätten, und als ihr Geschichtslehrer von dem Projekt berichtet, an dem auch das Wilhelm-Hofmann-Gymnasium in St. Goarshausen teilnimmt, ist für sie schnell klar: Da will ich mitmachen. Sara ist mit einer weiteren Schülerin Teil des zwölfköpfigen Teams, das für die ...