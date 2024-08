Plus Lahnstein

Kommando zurück: Freibad bleibt ab Montag am Vormittag wieder geschlossen

i Das Freibad in Lahnstein öffnet ab dem kommendem Montag wegen Personalproblemen wieder erst um 13 Uhr. Foto: Bind/Stadtverwaltung

Anfang der Woche vermeldete die Stadtverwaltung, dass das Lahnsteiner Freibad wieder ganztägig geöffnet ist (unsere Zeitung berichtete). Wegen personeller Engpässe hatte man die Öffnungszeiten zuvor zwei Wochen lang gekürzt, was zu öffentlicher Kritik in den Sozialen Medien geführt hatte. Am Mittwoch nun verkündete die Stadt, dass nur in dieser Woche von 9.30 Uhr an gebadet werden kann.