Kolping Lahnstein: Darum wird aus zwei nicht eine Familie

Am 5. Dezember 1965, vor fast 60 Jahren, ist Ferdinand Müller in die Kolpingsfamilie St. Barbara eingetreten.

Seit März 1991 ist er Vorsitzender von Kolping St. Barbara. In dieser Zeit ist viel passiert: Seit 1989 veranstaltet Kolping St. Barbara zwei Mal jährlich Fasten- und Solidaritätsessen, dabei sind insgesamt Spenden von mehr als 60.000 Euro zusammengekommen. 18 Familienreisen (davon vier nach Rom), sechs Radferien, sieben Familienwanderferien und sieben Hüttenwanderungen wurden in Müllers Amtszeit organisiert, achtmal war mal als Ordner und Helfer bei Katholikentagen dabei. Bis 2022 veranstaltete man gemeinsam mit Kolping St. Martin zweimal jährlich Kleidersammlungen, bis 2020 schickte man jährlich den Nikolaus zu den Kindern der Pfarrei. 2012 gründete Müller die Wandergruppe, die seitdem einmal monatlich Wanderungen in der näheren Heimat durchführt. Von 2012 bis 2015 wurden 40 Stolpersteine in Lahnstein auf Initiative der Kolpingfamilie St. Barbara verlegt. Zu Stadtrats- Landrats-, Bundestagswahlen wurden Podiumsdiskussionen, genau wie zu Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen, oft gemeinsam mit den Kollegen von Kolping St. Martin. 2007 wurde Müller für sein ehrenamtliches Engagement die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland verliehen. tl