Plus Diez

Kokainkonsument sprengt Messskala

Von Thorsten Kunz

„Wie haben Sie das denn geschafft?“, wollte Richter Martin Böhm kürzlich in einer Verhandlung vor dem Amtsgericht in Diez von einem 42-jährigen Angeklagten aus der Verbandsgemeinde Diez wissen. Der war während des Weihnachtsmarktes am Grafenschloss im vergangenen Dezember unweit des Gerichts einer Polizeistreife ins Netz gegangen. Da ihm die Fahrerlaubnis wegen des Konsums harter Drogen bereits entzogen worden war, baten die Beamten ihn damals zu einer Urinprobe. „Das Ergebnis des toxikologischen Befundes liegt oberhalb des kalibrierten Bereichs – Sie haben die Messskala gesprengt!“, wunderte sich der Richter.