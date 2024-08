Plus Lahnstein

Köder in Niederlahnstein am Rhein: Hund verendet elendig

i Die Rheinufer von Nieder- und Oberlahnstein sind ein beliebtes Ziel von vielen Hundebesitzern. Nun wurde ein Tier offenbar Opfer eines tödlichen Köders, der ausgelegt war. Die Polizei mahnt zur Vorsicht. Foto: Tobias Lui

Es ist die Horrorvorstellung schlechthin eines jeden Hundebesitzers: Der geliebte Vierbeiner frisst einen Köder mit tödlicher Füllung und verendet elendig. So geschehen am Ende der vergangenen Woche in Niederlahnstein.