Plus Diez Kleiner Stich, große Wirkung: Was tun bei aufgeschlitzten Reifen? Wir haben nach Vorfällen in Diez nachgefragt Von Mira Zwick i Der Frust war groß, als Inge Spormann durch einen polizeilichen Zettel an der Windschutzscheibe darauf aufmerksam gemacht worden war, dass ihrem „Pucki“ ein Hinterreifen mit einem Messer aufgestochen worden war. Nun fährt es schon früher als geplant mit Winterreifen. Foto: Mira Zwick Eine böse Überraschung, wie man sie sich nicht wünscht: Als Inge Spormann zu ihrem Auto, liebevoll Pucky genannt, kommt, klemmt ein handschriftlicher Zettel unter ihrem Scheibenwischer: „Der Schaden an Ihrem Fahrzeug (Reifen) wurde von der Polizei Diez aufgenommen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Polizei Diez auf.“ Statt zum Einkaufen zu fahren, ging sie erst mal resigniert und ratlos zurück nach Hause. Lesezeit: 4 Minuten

Puckys linker Hinterreifen war platt, ein kleiner Messerstich – man muss schon genau hinsehen, um ihn zu entdecken – hatte alle Luft entweichen lassen. Nichts Alltägliches, aber ein Vorfall, der jeden Autofahrer im Leben einmal treffen kann. Was sollte in einem solchen Fall als Erstes getan werden? Was passiert mit ...