Klaus Brand: Viele Jahre für Ehr engagiert

Brand engagiert sich seit Jahrzehnten für seine Heimatgemeinde Ehr. Dies aktuell noch als Ortsbürgermeister. Genau diese Funktion hatte er bereits von 1991 bis 2002 inne. Nach einer Pause, in der Brand aber weiterhin dem Ortsgemeinderat angehörte, wurde er im Jahr 2014 erneut zum Ortsbürgermeister gewählt. Insbesondere der Ausbau der gesamten Ortsdurchfahrt war ihm in den letzten Jahren ein Herzensanliegen für seine Gemeinde. Und die Fertigstellung konnte vor wenigen Wochen erfolgen. Nun arbeitet der Ortsgemeinderat mit dem Ortsbürgermeister noch auf den Ausbau der freien Strecke der Kreisstraße 74 zwischen dem Ortseingang und der Anbindung an die Landesstraße hin. Dieses Projekt soll zeitnah in Federführung durch den Landesbetrieb Mobilität begonnen und umgesetzt werden.

Bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers wird Klaus Brand das Amt des Ortsbürgermeisters geschäftsführend wahrnehmen und blickt damit auf derzeit 43 Jahre Engagement in Ehr zurück. Klaus Brand gilt als ein hervorragendes Beispiel dafür, wie kommunalpolitisches Engagement aktiv und erfolgreich für das eigene Lebensumfeld wirken kann. red