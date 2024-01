Kitatransport nach Nassau: Sind Dreijährige allein im ÖPNV unterwegs?

Nach der Schließung der Kita Panama in Geisig wegen Schimmelbefall werden rund 50 Kinder zum Übergang in Nassau betreut. Für den Transport der Kinder hat die Verwaltung des Rhein-Lahn-Kreises die Buslinie 595 des öffentlichen Nahverkehrs und einen Zusatzbus für die Geisiger Kinder gewählt. So sitzen Kinder zwischen drei und sechs Jahren seit dem 30. Oktober zweimal täglich in einem Linienbus – ohne Bergleitpersonen. Darf das sein?