Plus Lahnstein Kitaengpass in Lahnstein: Pfarrzentrum eine Lösung? Von Tobias Lui i Die katholische Kirche möchte das Pfarrzentrum am Europaplatz verkaufen. Die Stadt ist ein möglicher Käufer. Foto: Lui Was wird aus dem Pfarrzentrum am Europaplatz in Oberlahnstein? Im Rahmen seiner Kirchlichen Immobilien Strategie (KIS) möchte das katholische Bistum Limburg das Pfarrzentrum verkaufen (unsere Zeitung berichtete). Lesezeit: 2 Minuten

Konkretes Interesse an dem in die Jahre gekommenen Gebäude besteht vonseiten der Stadt Lahnstein. Verwaltungschef Lennart Siefert denkt an ein kommunales Zentrum, in dem neben einer Erweiterung der benachbarten Kindertagesstätte St. Martin auch das Jukz unterbracht werden könnte. Die Kommunalpolitik reagierte bisher zurückhaltend, insbesondere das Jukz sieht man weiterhin an ...