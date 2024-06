Plus Diez

Kita Hexenberg in Diez: Kostenanstieg auf 1 Million Euro – Kritik von Ex-Bürgermeister Gerhard Maxeiner

Von Johannes Koenig

i Hinten links am Ende des Hofes ist ein Teil des eingerüsteten neuen Erweiterungsbaus der Kita Am Hexenberg zu sehen. Das Dach war undicht. Die nun nötigen Reparaturmaßnahmen werden auf 42.000 Euro veranschlagt. Foto: Johannes Koenig

Die rund 980.000 Euro teure Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte (Kita) Am Hexenberg beschäftigt die Diezer Stadtpolitik schon seit Jahren. Denn die Stadt hat zugesagt, sich an den Baukosten mit einem Anteil von 510.000 Euro zu beteiligen. Nun gab der Stadtrat während seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 42.000 Euro. Das Geld ist für Reparaturarbeiten am Dach des Rohbaus vorgesehen.