Plus Kestert

Kestert bekommt ein neues Gesicht: B42 muss in Bauphase zeitweise gesperrt werden

Von Mira Zwick

i Es gibt schon einen parkähnlichen Bereich im südlichen Bereich von Kestert. Der Baumbestand soll, so weit es möglich ist, erhalten bleiben. Foto: Mira Zwick

(Fast) nichts bleibt wie es ist in Kestert: Das komplette Rheinufer wird in den kommenden Jahren umgestaltet. Der Rheinradweg wird fortgeführt und die B 42 saniert, Verbindungen zwischen Ortskern Rhein hergestellt, die Aufenthaltsqualität am Ufergelände und das Ortsbild verbessert. Das wird nicht ohne Einschränkungen für den Verkehr einhergehen.