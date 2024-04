Plus Limburg

Kaufhausinsolvenz: Glückliches Ende auch für Limburger Karstadt?

Von Stefan Dickmann

i Blick durch die Rathaustreppe auf das Karstadtgebäude in Limburg. Foto: Stefan Dickmann

Es ist noch nicht lange her, da floss der Freudensekt bei Karstadt in Limburg. Es war August 2023, als offiziell feststand, dass das Kaufhaus in Limburg nicht schließen muss, wie es monatelang geplant gewesen war. Die eine Insolvenz war im Sommer 2023 noch nicht richtig zu Ende gebracht, da stand zu Beginn des Jahres 2024 gleich die nächste an. Aber auch jetzt sieht es nach einem glücklichen Ende für die allermeisten Karstadtfilialen aus; wohl auch in Limburg.