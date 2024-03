Plus Katzenelnbogen Katzenelnbogener Stadtrat stimmt für Hol- und Bringzone an Grundschule: Mobilitätskonzept gefordert Von Johannes Koenig i Einbahnstraßenregelung und Hol- und Bringzone sollen zu einer Entspannung der Verkehrssituation vor der Katzenelnbogener Grundschule führen. Auf seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat nun der permanenten Einrichtung dieser Regelung zugestimmt. Foto: Archiv Uschi Weidner Eine dauerhafte Erleichterung oder doch vielleicht eher ein neuer Verkehrsmagnet? Auf seiner jüngsten Sitzung stimmte der Katzenelnbogener Stadtrat der Einbahnstraßenregelung „Im Gänsberg“ mitsamt einer Hol- und Bringzone vor der Grundschule zu. Eine Regelung, die bereits 2021 sechs Monate lang getestet wurde und seitdem probeweise gilt. Lesezeit: 3 Minuten

Konkret heißt das für die Verkehrsführung an der Schule: Wer von der Burgstraße kommend in den Gänsberg einbiegt, befindet sich auf einer Einbahnstraße. An der rechten Straßenseite ist der Haltestreifen für die Eltern. Diese Regelung gilt bis zu der weiter oben liegenden Linkskurve samt Bushaltestelle. Der restliche Teil der Straße ...